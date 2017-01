Trânsito Acidente com dois veículos em

rodovia deixa seis pessoas feridas Dentre os feridos, duas eram crianças

Acidente envolvendo dois veículos na noite de ontem, deixou cerca de seis pessoas feridas, dentre elas duas crianças na rodovia MS- 276, próximo a Batayporã.

De acordo com o site Nova Notícias e informações de populares, o Astra seguia para Batayporã quando o condutor teria perdido o controle da direção, invadiu a pista e colidiu de frente com o veículo Strada, que seguia no sentido oposto.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar os primeiros socorros e as vítimas foram encaminhadas para o hospital mais próximo.

O trânsito chegou a ficar parado por conta da pista interditada, os dois veículos tiveram perda total.