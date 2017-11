FRONTEIRA Acidente entre moto e caminhonete conduzida por policial deixa homem morto Vítima estava na moto e morreu antes da chegada do socorro

Homem, que não teve a identidade divulgada, morreu depois de se envolver em acidente de trânsito na segunda-feira (06) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na divisa com Ponta Porã.

Ele estava em motocicleta que bateu de frente com caminhonete conduzida por Inocêncio Portelli, chefe de polícia em Amambay. As informações são do Porã News.

De acordo com a imprensa local, Portelli dirigia uma Toyota Hilux nas proximidades do Campo de Exposições do município, quando dois homens em uma motocicleta invadiram a pista contrária e bateram de frente com a caminhonete. Um deles morreu antes da chegada do socorro.

O policial e outro ocupante da moto foram levados para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

A perícia foi acionada e investiga as causas do acidente.