Em trevo Acidente entre caminhonete e carro

deixa mãe ferida e filha morre Marielly Ribeiro de Souza tinha 19 anos e estava em Peugeot

Caminhonete Ford Ranger colidiu com Peugeot no trevo de acesso à Indústria IACO, na BR-060. A batida causou a morte de Marielly Ribeiro de Souza, 19 anos, que estava no carro menor com a mãe, que era a motorista. O acidente foi por volta das 15h30 de hoje.

Mariza de Souza foi socorrida pelos Bombeiros de Chapadão do Sul e levada para o Hospital Municipal daquela cidade. Apesar da presença do socorro, Marielly morreu no local.

As duas vinham de Paraíso das Águas e seguiam destino IACO. Ao fazerem o contorno para acessar o trevo, a Ranger, que transitava sentido Chapadão do Sul, atingiu o Peugeot.

Uma mulher dirigia a caminhonete, conforme divulgado pelo site O Correio News. Ela é proprietária do Hotel Aliança e foi identificada apenas pelo nome Mara. Tinha como destino Campo Grande. Também estava no utilitário Nivaldo, que é filho dela.

Mara sofreu ferimentos na perna esquerda, enquanto o filho dela saiu ileso do acidente. Socorristas da Cruz Vermelha e equipe de saúde de Paraíso das Águas deslocaram ao local do acidente para ajudar. Viatura da Quali Vida, que passava no trecho, parou e também auxiliou no socorro.

As Polícias Militar e Civil foram acionadas e perícia será feita no local para tentar identificar o que causou a colisão.