Acidente de trânsito Colisão em frente de universidade

deixa uma pessoa ferida na Capital Veículo Corsa bateu em traseira de Fiesta que atingiu o poste de iluminação

Colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida, na tarde de hoje, por volta das 16h, em frente a uma universidade, na Avenida Ceará, Bairro Miguel Couto em Campo Grande. Homem que não teve a identidade divulgada ficou ferido e precisou ser encaminhado até a Santa Casa.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a condutora do veículo Corsa preto seguia pela avenida e acabou colidindo na traseira do Fiesta prata que reduziu a velocidade. Com o impacto, motorista do fiesta atingiu o poste de iluminação e veículo ficou parcialmente destruído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local onde encaminhou a vítima até a Santa Casa. A motorista do Corsa não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada da polícia.