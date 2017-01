Rio Brilhante Um morre e cinco se ferem em

capotagem a caminho do trabalho Funcionários de usina seguiam para o trabalho

Capotagem, na manhã de hoje, deixou uma pessoa morta e 5 feridas em estrada vicinal, entre Rio Brilhante e Maracaju. As vítimas seguiam para o trabalho em uma usina no momento do acidente.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, a Kombi transportava trabalhadores para uma usina localizada na região quando o motorista perdeu o controle da direção próximo de uma ponte.

Sidnei Alves, de 35 anos, morreu na hora e as outras cinco vítimas tiveram ferimentos leves, foram socorridas e encaminhadas para o hospital de Rio Brilhante. A Polícia Militar e peritos da Polícia Civil fazem levantamentos do caso, que será apurado.