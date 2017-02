EM INVESTIGAÇÃO Acidente com paramotor mata

empresário de 40 anos em MS Equipamento caiu em área de sítio, em Amambai

O empresário Adilson Peres Ruis, 40 anos, morreu em acidente com paramotor, no sítio Recanto do Sossego, às margens da MS-486, em Amambai, no fim da tarde de ontem (19).

De acordo com informações do site A Gazeta News, testemunhas disseram que o paramotor que o empresário pilotava estava em altura elevada quando começou a girar – tipo de manobra que na aviação é chamada de “parafuso”.

Os giros começaram a ficar cada vez mais rápidos e o equipamento acabou perdendo altura e bateu violentamente no chão do sítio. Com a queda, o empresário sofreu múltiplas fraturas e morreu na hora.

Conforme informações, pilotos de paramotor normalmente usam paraquedas reserva. No caso de Adilson, o paraquedas estava aberto no chão, mas testemunhas disseram não terem visto o equipamento que serve para ser usado em caso de emergência abrir no momento da queda. Inquérito policial foi aberto para investigar o acidente.

Adilson era dono de loja de calçados em Amambai. Ele era casado e deixa dois filhos menores de idade. Em Facebook, o empresário exibia vídeos e várias imagens de voos com paramotor. Confira um dos vídeos abaixo: