28 FERIDOS Acidente com ônibus ainda tem seis passageiros internados na Capital Dos 28 passageiros, 12 foram levados com urgência à Campo Grande

Ônibus da empresa Cruzeiro do Sul, que tombou em viagem para a cidade de Camapuã, ontem (15), por volta das 17h30, deixou 28 pessoas feridas, sendo que seis ainda seguem internadas, aguardando por procedimento cirúrgico ou em observação. Das vítimas, uma grávida de 9 meses estava no ônibus e segue internada.

Conforme o representante da empresa em Camapuã, Antônio Lopes, obras na pista e mau tempo podem ter interferido nas causas do acidente. Veículo saiu de Campo Grande às 14h e tinha previsão de chegada em Camapuã às 17h.

“O trecho onde aconteceu o acidente está em obras e, devido às chuvas, tem muita lama na pista. Há muita reclamação dos moradores por conta da obra, que não sabemos quando será finalizada. Não houve nenhum erro por parte do motorista, que tem 12 anos de empresa, é experiente e faz esse itinerário várias vezes por mês”, disse ao Portal Correio do Estado.

Ainda de acordo com Lopes, no sistema de viagens foi registrado 26 passageiros no veículo. Entretanto, ele explicou que sempre há a possibilidade de outras pessoas comprarem passagem fora da rodoviária.

No Hospital Municipal de Camapuã foi informado à reportagem que 23 pessoas foram encaminhadas à unidade, sendo que sete desses pacientes foram levados em situação de emergência para a Santa Casa de Campo Grande. Os demais 16 foram avaliados e posteriormente liberados pelos médicos.

Já na unidade de saúde da Capital, além dos sete pacientes encaminhados, outras cinco pessoas chegaram diretamente com o auxílio de terceiros.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para esclarecimentos sobre a obra, mas até o fechamento desta matéria não havia obtido posicionamento.

INTERNAÇÕES

A Santa Casa informou que 12 pacientes, ao todo, chegaram a ser atendidas e cinco foram liberadas depois de passarem por observação e medicação.

Assessoria de comunicação da unidade preferiu não divulgar os nomes dos pacientes, mas revelou que das vítimas que foram liberadas, estavam quatro homens entre 20 e 64 anos, além de uma mulher de 68 anos.

Uma mulher, de 34 anos, que está no nono mês de gestação, segue em observação, além de outras pacientes, sendo uma mulher de 54 anos que segue em análise médica; uma mulher, de 58, com fratura na clavícula; e outra, de 57 anos, repousa no pós-operatório depois de passar por cirurgia no cotovelo, que foi dilacerado no acidente.

Ademais, duas esperam por procedimento cirúrgico, sendo uma mulher de 30 anos, que espera por operação no úmero esquerdo (osso mais longo e maior do braço), e outra vítima, de 38 anos, que aguarda por cirurgia no punho direito.