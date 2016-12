De MS Acidente com carreta de dupla

sertaneja mata motociclista em BR O veículo usado pela equipe de Munhoz e Mariano tem placas de MS

Uma carreta com placas de Mato Grosso do Sul usada pela dupla sertaneja Munhoz e Mariano para transporte de estrutura dos shows se envolveu em acidente que terminou com a morte de um motociclista de 64 anos, anteontem, em Santa Catarina.

De acordo com apurado pelo Portal Correio do Estado, a colisão aconteceu na BR-101, na cidade de São José, na noite da última quinta-feira.

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que o motociclista tenha caído na pista e a carreta tenha passado por cima do homem. A vítima, que viajava com grupo de motociclistas de São Paulo, morreu na hora, antes mesmo da chegada do socorro.

Houve congestionamentos no local e não há informações sobre o motorista que conduzia a carreta. Em publicações nas redes sociais ou no site oficial da dupla, não há menção sobre o acidente.

Provavelmente a carreta se deslocava do estado do Paraná, onde a dupla fez show um dia antes da colisão.