REFINANCIAMENTO “Acho que está indo num bom ritmo”, declara Reinaldo Azambuja sobre Refis Programa prevê desconto nos juros e multas do ICMS e IPVA

A arrecadação com o Programa de Refinanciamento (Refis) do Governo do Estado está correspondendo às expectativas da administração, conforme análise feita hoje pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB). Nos 15 primeiros dias do programa foram arrecadados R$ 20,8 milhões. A meta é R$ 120 milhões.

“Acho que está indo num bom ritmo porque nós estamos ainda no início. Temos até o dia 15 de dezembro. Acredito que está indo dentro do que a gente planejava para fechar aqueles números”, declarou o governador.

REFIS

O Refis estadual é um programa de parcelamento de dívidas dos impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Transmissão “Causa Mortis” e Doação (ITCD) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos (IPVA).