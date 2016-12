MANIFESTAÇÃO Acadêmicos brasileiros preparam protesto contra universidade no Paraguai A reivindicação é contra vários descasos encontrados na instituição

Acadêmicos brasileiros que cursam Medicina na Universidad Sudamericana (US) em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, apresentaram um relatório com algumas reivindicações contra a universidade na tarde de ontem (30). Essas reivindicações não foram atendidas e os estudantes decidiram realizar uma manifestação pública em frente da instituição.

Segundo o Site Porã News, os alunos estão descontentes com atitudes que estão acontecendo dentro da faculdade. Um deles é o descaso com estudantes brasileiros que estudam lá, além do aumento de cotas e de mensalidades, carteiras estudantis estão com validade duvidosa.

“Todos nós sabemos os nossos deveres e responsabilidades, já estamos aqui ha três anos e já chega desse descaso com os estudantes”, afirma um dos acadêmicos que participará da manifestação.

O líder estudantil garante que o objetivo não é falar mal dos diretores ou da faculdade, mas sim mostrar um posicionamento dos estudantes em relação as adversidades apontadas. "É a faculdade que nós estamos, e queremos melhorá-la", completa.

A manifestação pública está prevista para acontecer dia 2 de dezembro às 10 horas em frente a Universidad Sudamericana (US).