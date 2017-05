abaixo da meta A uma semana do fim, vacinação contra

a gripe não atinge 50% Vacina está disponível para grupos específicos até 26 de maio

A uma semana para o fim da vacinação contra a influenza, Mato Grosso do Sul ainda não imunizou metade do público-alvo.

Balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde mostrou que apenas 346,4 mil pessoas foram vacinadas no Estado, o que totaliza 46% do público total. A vacina está disponível até o dia 26 de maio.

Esse total inclui todos os grupos indicados a receberem a imunização. O número total de pessoas que devem se vacinar é 635,7 mil.

Os dados do Ministério da Saúde indicam que, em Mato Grosso do Sul, entre os grupos que já se vacinaram pouco mais que a metade estão os trabalhadores da saúde, com adesão de 52,6%, as puérperas, com adesão de 54,8%, e os idosos, que têm adesão de 53,9%. A adesão entre as crianças é de 45,9%; entre as gestantes, 41,9%; entre os indígenas, 24,9%; e entre os professores, 32,1%.

A baixa procura pela vacina é a nível nacional. Conforme o Ministério da Saúde, no Brasil, apenas 28,7 milhões de pessoas foram vacinadas, o que representa 53% do público-alvo.