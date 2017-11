OBRAS “A gente tem visto que eles estão muito vagarosos”, diz prefeito sobre Exército Exército concluiu apenas 10% do serviço que está previsto em convênio

Reconhecendo que a obra de recapeamento do corredor sudoeste segue a passos lentos, o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), disse nesta quinta-feira (2) que a farda do Exército impressiona, mas a administração tem acompanhado o serviço prestado na região.

“É o que a gente tem dito. A partir do momento que a gente tem visto que eles estão muito vagarosos, embora realizando um bom serviço, A população é imediatista, o ser humano é assim”, disse o Trad.

Conforme publicação na edição do Correio do Estado de sábado (28), a administração municipal tem estudado cancelar o convênio com as forças armadas e reuniões serão realizadas até dezembro para verificar o custo benefício do convênio. A parceria entre Exército e Prefeitura foi assinada em 2016, mas só foi colocada em prática em fevereiro deste ano.

“No início todo mundo falava do Exército. Um fardamento que impressiona. Quando a gente fez, por causa do glamour, do fardamento. Mas e o norral?”, questiona o prefeito.

Interrogado sobre a possibilidade de revogar o convênio, Trad não respondeu, mas destacou que a população é imediatista. “O ser humano é assim. Pede um milagre para Deus de manhã e se não vier até depois do almoço, você está reclamando com Deus. Esse é o ser humano”, reclamou.

Em oito meses, o Exército concluiu apenas 10% do serviço que está previsto para ser feito. Dos R$ 24 milhões disponíveis para a obra, apenas R$ 2,4 milhões foram utilizados até agora.

ÁGUAS

Nesta manhã Marcos Trad também falou sobre a redução da tarifa da Águas Guariroba - empresa responsável pelo tratamento e abastecimento de água em Campo Grande. “Acabamos com a tarifa mínima. É um absurdo pessoas que consomem 2, 3 m³ pagarem 10m³. Se a Aguás está descontente o problema é dela”, enfatizou Trad.

No dia 26 de outubro, por meio de decreto, o prefeito determinou que a partir de 2 de janeiro de 2018, redução de 50% da tarifa mínima de água, que será o equivalente ao consumo de 5m³, aplicáveis a todas as categorias de consumo definidas.

Ainda conforme o decreto, a partir de 1º de janeiro de 2019 fica extinta a cobrança de tarifa mínima de consumo, sendo que a medição, o faturamento, e a cobrança dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, serão realizados a partir do volume efetivamente aferido pelo hidrômetro, por ligação.