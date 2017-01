FAMOSA Zilu Godoi recebe alta após passar mal e bater carro

Zilu Godoi recebeu alta neste domingo, dia 8, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e comemorou a notícia nas redes sociais.



"Obrigada Deus! Ninguém toca naquele que é ungido pelo Senhor! Saindo do hospital, sem tala, sem colar no pescoço, e pronta pra seguir em frente. Só alegria, graças a Deus! #EmTudoDaiGraçasADeus #ZiluBlindada #EuTenhoAMarcaDaPromessa #VamosQueVamos", escreveu na legenda da publicação.



Na última sexta-feira, dia 6, a empresária passou mal e bateu a sua BMW em Alphaville, na Grande São Paulo. Ela foi levada ao hospital pela SAMU, passou por exames e ficou o fim de semana em observação.