Tecnologia WhatsApp pode permitir apagar mensagens enviadas em breve

Quase todo mundo já passou por uma situação constrangedora no WhatsApp. Com o volume de mensagens que trocamos por dia, não surpreende que alguma seja mandada para a pessoa ou o grupo errado. Ao que tudo indica, Zuckerberg parece ter se compadecido da dor de quem conversa na sua rede.

O usuário do Twitter @WABetainfo, que teve acesso a uma versão beta da nova atualização do WhatsApp, publicou um vídeo que mostra a possibilidade de apagar mensagens já enviadas não apenas do celular de quem enviou, mas de quem recebeu também.

A alegria, porém, vem com um ônus: no lugar da mensagem apagada, a pessoa do outro lado recebe a notícia “o usuário revogou a mensagem” — ainda assim, menos pior do que mandar um nude para o grupo da família.

Rumores da rede informam que, em breve, seria possível também editar as mensagens enviadas. Por enquanto, ainda não há previsão de lançamento do novo recurso. Veja o vídeo com a demonstração: