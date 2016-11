AUTOMÓVEIS Volkswagen planeja abandonar carros a diesel nos EUA, diz jornal

A Volkswagen deve abandonar a venda de carros movidos a diesel nos Estados Unidos, disse Herbert Dies, diretor da companhia para carros de passeio da companhia, ao jornal alemão "Handelsblatt", especializado em negócios.

Segundo o executivo, a decisão foi tomada levando em conta o arcabouço jurídico norte-americano.

No país, os parâmetros exigidos no controle de emissão de nitrogênio são mais rigorosos do que na Europa, segundo a publicação.

A crise que levou a decisão teve início em setembro de 2015, quando a Volkswagen admitiu ter instalado softwares em seus veículos capazes de fraudar testes que mediam os níveis de emissão de poluentes de seus automóveis.

Autoridades regulatórias dos Estados Unidos apontaram que as emissões reais de poluentes dos veículos nas ruas são até 40 vezes maiores do que as demonstradas nos testes.

Como consequência, a montadora suspendeu as vendas de veículos movidos a diesel nos Estados Unidos.

No mês passado, um juiz federal norte-americano aprovou um acordo de US$ 14,7 bilhões proposto pela Volkswagen para tentar resolver a questão, indenizando consumidores que adquiriram veículos com o software instalado.