Mandante do crime "Viúva da Mega-Sena" é condenada a

20 anos de prisão pela morte do marido

A ex-cabeleireira Adriana Ferreira de Almeida, conhecida como 'viúva da Mega-Sena', foi condenada a 20 anos de prisão -- inicialmente em regime fechado -- pela morte do marido Renné Senna. A sentença foi proferida pelo II Tribunal do Júri de Rio Bonito (RJ), na noite desta quinta-feira (15).

Adriana foi condenada pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e quando não há chance de defesa, e foi considerada mandante do assassinato. O crime aconteceu em janeiro de 2007.

Na sentença, o juiz Pedro Amorim Gotlib Pilderwasser decretou a prisão preventiva da ré, descartando a possibilidade de Adriana recorrer em liberdade, ressaltando que durante as tentativas de intimação para o julgamento, ela não foi localizada.

Adriana havia sido absolvida em dezembro de 2011, pelo Conselho de Sentença de Rio Bonito. Mas, em abril de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) julgou recurso do Ministério Público estadual e decidiu submeter Adriana a novo júri.

Os desembargadores da 8ª Câmara Criminal acolheram a tese do MPRJ de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.