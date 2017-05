trágico Vídeo registra avião de pequeno

porte caindo em estrada nos EUA

Uma câmera fixada no painel de um carro registrou o momento em que um avião de pequeno porte cai em uma estrada movimentada na cidade de Mukilteo, em Washington (Estados Unidos), no final da tarde da última terça-feira (2).

As imagens registradas por Guanting Li mostram carros parados em fila no momento em que o avião atinge fios de eletricidade e o semáforo, deixando um rastro de fogo. Em seguida, a aeronave cai no canto esquerdo da rodovia.

Apesar do susto e dos carros avariados pelo fogo, a polícia local informou que o acidente não causou mortes nem deixou feridos em estado grave.

Ainda não há informações sobre o que provocou a queda da aeronave.

VÍDEO