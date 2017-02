REPERCUSSÃO Vídeo mostra funcionário do Correios jogando encomendas e causa revolta

Vídeo que circula no Facebook mostra funcionário dos Correios jogando encomendas. A situação causou indignação e milhares de comentários. As imagens já foram vistas por mais de 5 milhões de usuários.

A postagem, feita no domingo (05), por internauta do Piauí, tem como descrição “decepcionante...”. Nos comentários, as pessoas criticam a ação do servidor público. “Olha só a vontade de trabalhar”, disse um usuário. Outra já ponderou: “Agora entendi o porque dos correios insistir tanto para ativar o seguro quando vou enviar uma encomenda”.

O funcionário também recebeu apoio. “Gente, trabalhar de pé no meio de um montão de caixas. Acho que o sistema não dá apoio nenhum profissional”, consta em outro comentário.

Um rapaz cogitou que o caso poderia ter sido flagrado em Mato Grosso do Sul: “Deve ser no CDD campo grande”, porém, em nota, o Correios afirmou que o episódio não ocorreu no Estado, mas não informou onde aconteceu.

A empresa pública ressaltou que repudia este tipo de atitude e que adota procedimentos "rígidos relacionados ao manuseio de correspondências e encomendas”.

“O vídeo mostra um caso isolado de um empregado que não cumpriu as normas de qualidade operacional da empresa. As providências para apurar as responsabilidades desse caso já estão sendo tomadas”, consta na nota.