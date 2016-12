HORÁRIO DE VISITA Vestido de mulher, preso tenta fugir

de penitenciária durante Natal

Detento da Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, tentou fugir do local vestido de mulher, na tarde desse domingo - dia de Natal. Além das roupas, o homem estava com peruca e carregava uma bolsa. O caso aconteceu no horário de visita.

Os agentes penitenciários de plantão reconheceram o homem e fizeram a abordagem. O preso é o paraense Márcio da Costa, que reponde por crimes de roubo, furto e formação de quadrilha, de acordo com a Secretaria da Justiça.



A secretaria de segurança disse ainda que vai comunicar a tentativa de fuga para que sejam tomadas as medidas necessárias.