LIVRE PASSAGEM Venezuela reabre fronteira com o Brasil

A fronteira entre Brasil e Venezuela foi reaberta reaberta na sexta (6), conforme anunciou o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) neste sábado (7). Segundo o governo de Roraima, a fronteira está aberta para a livre passagem de pessoas, veículos e mercadorias, até mesmo a saída de venezuelanos do país.

"A Embaixada do Brasil reiterou gestões junto a autoridades em Caracas, de modo a permitir a abertura da fronteira entre os dois países", comunicou o Itamaraty.

Fronteira fechada

Em dezembro, o presidente venezuelano Nicolás Maduro decretou que as fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia fossem fechadas. No dia 15 do mesmo mês, o presidente prorrogou a decisão por mais 72h. No entanto, dois dias depois ele anunciou que a medida iria valer até o dia 2 de janeiro, o que não ocorreu.

Segundo o líder chavista, a Venezuela estava sendo vítima de um "ataque econômico" contra sua moeda. O fechamento visava combater as "máfias" que entravam no país para desestabilizar a economia da Venezuela.

Após sete dias de bloqueio, em 20 de dezembro, a Venezuela reabriu a fronteira com o Brasil para o trânsito de pedestres.

Com o bloqueio da estrada que liga os dois países, centenas de pessoas estavam cruzando a fronteira a pé de forma clandestina. A rota ilegal entre o Brasil e o país vizinho era chamada de 'caminho verde', porque é por dentro da mata.