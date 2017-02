Levantamento Vendas de materiais para construção caem 8,9%

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção (Abramat) informa recuo de 8,9% no montante de vendas de materiais de construção em janeiro na comparação com o mesmo mês em 2016. Em dezembro, houve crescimento de 1,5%.

Os empregos no setor também caíram: -7,5% em janeiro na comparação janeiro de 2016. Em relação a dezembro, foi registrado recuo de 0,1%. Segundo o presidente da Abramat, Walter Cover, a previsão para o primeiro semestre é de queda de vendas, mas com gradual melhora no restante do ano.