Decisão do Papa Vendas de cigarros será proibida no Vaticano a partir do ano que vem Vaticano não pode continuar permitindo algo que prejudica a saúde

9 NOV 2017 Por Jornal do Brasil 11h:37

O papa Francisco decidiu proibir a venda de cigarros dentro do Vaticano a partir do ano que vem, informou nesta quinta-feira (9) o porta-voz da Santa Sé, Greg Burke. De acordo com Burke, a decisão foi tomada porque "o Vaticano não pode continuar permitindo algo que prejudica, claramente, a saúde das pessoas". "A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que, anualmente, o fumo causa a morte de 7 milhões de pessoas", comentou o porta-voz. O representante admitiu que a venda de cigarros gera lucros para o Vaticano, mas que "nenhum direito é legítimo se coloca em risco a vida humana".

Leia Também