12 assassinados Veja quem são as vítimas da chacina

em festa de réveillon em Campinas

A chacina durante uma festa de réveillon, entre a noite deste sábado (31) e a madrugada de domingo (1º), terminou com 12 pessoas assassinadas após um homem invadir uma casa em Campinas, efetuar os disparos e se matar. O atirador foi identificado como Sidnei Ramis de Araujo, de 46 anos. Segundo a polícia, ele é ex-marido de uma das vítimas. Entre os mortos, está o filho do casal.

As demais vítimas são familiares que comemoravam juntos a passagem de ano. Onze pessoas morreram no local e quatro foram atingidas pelos disparos e socorridas. Uma delas morreu no hospital. Veja abaixo quem são as vítimas:

- Isamara Filier

Ex-mulher de Sidnei. Tinha 41 anos e estava em processo de separação, de acordo com informações da Polícia Militar e de processos judiciais na Vara da Família. Estava disputando com Sidnei a guarda do filho de 8 anos, João Victor Filier de Araujo, na Justiça. Ela morreu no local.

- João Victor Filier de Araujo

Filho de Isamara e Sidnei. Tinha 8 anos e estava na festa de confraternização com a mãe e familiares. Foi o último a ser atingido antes do pai se suicidar, e morreu no local.

- Rafael Filier

Rafael tinha 33 anos e era irmão de Isamara. Ele foi atingido na festa e morreu no local.

- Liliane Ferreira Donato

Liliane tinha 44 anos, era casada e morreu no local.

- Alessandra Ferreira de Freitas

Alessandra era irmã de Liliane. Tinha 40 anos e morreu no local.

- Antonia Dalva Ferreira de Freitas

Antonia Dalva, de 62 anos, era mãe de Liliane e de Alessandra. Também foi atingida e morreu no local.

- Abadia das Graças Ferreira

Abadia, de 56 anos, era irmã de Antonia Dalva. Foi atingida e morreu no local.

- Ana Luzia Ferreira

Ana era irmã de Antônia Dalva e Abadia. Tinha 52 anos e morreu no local.



- Larissa Ferreira de Almeida

Larissa tinha 24 anos. Era filha de Ana. Foi atingida pelos disparos e morreu no local.

- Luzia Maia Ferreira

Luzia, de 85 anos, era mãe de Antonia Dalva, Abadia e Ana, e avó de Liliane, Alessandra e Larissa. Chegou a ser socorrida para o Hospital de Clínicas da Unicamp, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

- Paulo de Almeida

Paulo tinha 61 anos. Foi atingido no momento dos disparos e morreu no local.

- Carolina de Oliveira Batista

Carolina tinha 26 anos era solteira e morreu no local. O pai dela está entre os três feridos que estão hospitalizados em Campinas.