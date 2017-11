Maquiagem de desconto Veja produtos que mais encareceram antes da Black Friday para evitar o falso desconto

Antes da Black Friday, muitos comerciantes aumentam os preços de seus produtos, uma prática que pode ser considerada maquiagem de desconto.

Levantamento do buscador Zoom mostra os dez itens cujos preços mais aumentaram de 1º a 21 de novembro, com os quais os consumidores devem prestar atenção.

Uma novidade em relação a 2016 é a ausência de eletrodomésticos. As variações mais significativas do ano passado foram de 15% (lavadora e cooktop) e 7% (geladeira), menores que as de 2017.

MAIORES AUMENTOS DE PREÇOS

1 - Smartphone Samsung Galaxy A7 (42%)

2 - Notebook Lenovo IdeaPad 300 Intel Core i5 (26%)

3 - Bicicleta Elétrica Biobike Aro 22 (26%)

4 - Smart TV TV LED 40" Samsung Série 5 (23%)

5 - TV LED 40" Panasonic Viera (19%)

6 - Carrinho com Pedal Bandeirante Smart Passeio (9%)

7 - Smartphone Motorola Moto G4 Play XT1600 (8%)

8 - Jogo Uncharted The Nathan Drake Collection (7%)

9 - Jogo Grand Theft Auto V PS4 Rockstar (5%)

10 - Frigobar Consul 120 Litros CRC12AB (5%)