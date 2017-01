São Paulo Veículos caem em cratera aberta pela chuva e motorista morre em estrada

Pelo menos três veículos caíram em uma cratera aberta por conta da chuva na estrada rural que dá acesso à rodovia Prefeito José Bassil Dower (SP-421), que liga Paraguaçu Paulista (SP) a Borá (SP). A sequência de acidentes foi na madrugada desta terça-feira (17).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão que transportava leite, dois carros e uma moto caíram na cratera.

O motorista de um dos carros morreu, já o motociclista e outras cinco pessoas foram resgatadas com vida. Equipes dos bombeiros de Assis e Paraguaçu Paulista trabalham no resgate ao motorista do caminhão e localização de outras vítimas.