EM RONDONÓPOLIS Unidade do supermercado Atacadão

pega fogo depois de explosões

O fogo alastrou-se hoje à tarde em loja do Atacadão que fica em Rondonópolis (MT). De acordo com a médica do Samu, Luciana Horta, algumas pessoas foram intoxicadas e já foram conduzidas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital Regional.

O incêndio teria começado no depósito e se alastrou pelo restante do prédio, por volta das 16h30. Bombeiros foram para o local para resgatar vítimas. Caminhões pipas de empresas também foram levados ao local para ajudar no combate às chamas.



De acordo com o coronel Vandelei Bonoto, comandante do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, esta é um operação bem complicada e de risco, por isso é preciso muita cautela.



De acordo com uma enfermeira do Samu, aproximadamente 20 pessoas foram levadas para a UPA, uma gestante foi encaminhada para a Santa Casa e uma pessoa que inalou muita fumaça foi levada para o Hospital Regional.



Um técnico de segurança disse à reportagem que entrou em contato com todos os funcionários e confirmou que eles já tinham saído do supermercado.



Os Bombeiros entraram na câmara fria e constataram que não havia pessoas dentro. Não foi confirmada nenhuma morte, apenas ferimentos leves.



Os Bombeiros continuam no local para conter as chamas. Ainda se ouve o barulho de pequenas explosões por se tratar de um local com muitos produtos e que entre eles há os inflamáveis, mas a situação está controlada.

VÍDEOS