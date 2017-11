Loteria Uma aposta acerta as seis dezenas

e leva R$ 2,6 milhões na Mega-Sena

Uma aposta de Cotia (SP) acertou as seis dezenas do concurso 1983 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (1º), em Volta Redonda (RJ), e levou prêmio de R$ 20.777.195,15.

Os números foram: 05, 06, 10, 14, 22 e 36.

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso será de R$ 2 milhões.

Pela quina, 73 apostadores ganharam R$ 19.322,76. A quadra rendeu R$ 412,58 às 4.884 pessoas.

LOTOFÁCIL

Quatro apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1580 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 25. Confira o rateio:

15 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 1.227.816,30

14 acertos - 571 apostas ganhadoras, R$ 1.498,30

13 acertos - 22.650 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 281.957 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1.557.153 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Uma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 4521 da Quina. As dezenas sorteadas foram: 11, 12, 32, 43 e 78. Veja o rateio:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 5.670.480,48 (Jardinópolis - SP)

Quadra - 4 números acertados - 83 apostas ganhadoras, R$ 7.141,01

Terno - 3 números acertados - 6.832 apostas ganhadoras, R$ 130,45

Duque - 2 números acertados - 194.604 apostas ganhadoras, R$ 2,51

FEDERAL

O Caixa sorteou ainda os números do concurso 05228 da Loteria Federal. Confira os prêmios principais:

Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$)

1º - 34880 - 350.000,00

2º - 00813 - 18.000,00

3º - 56676 - 15.000,00

4º - 61453 - 12.000,00

5º - 45708 - 10.888,00