Mobilidade Uber começa a testar serviço de entrega de comida em SP

Uber começou a disponibilizar convites para que alguns consumidores de São Paulo usem o serviço de entrega de comida da empresa, o UberEats.

A empresa diz que, no momento, a opção está disponível para apenas algumas regiões da cidade.

O Uber não informou quantos convites foram enviados nem quantos restaurantes estarão disponíveis nessa primeira etapa do lançamento do serviço. Em seu site oficial, na versão em inglês, há uma lista com 26 estabelecimentos confirmados.

A companhia afirma que está trabalhando para, em breve, aumentar o número de regiões em que o UberEats está disponível e disponibilizar o aplicativo para todos os usuários.

Há mais de um mês, o Uber vem cadastrando motoboys e restaurantes no serviço, que está disponível em pouco mais de 50 cidades mundo afora. São Paulo, junto com Bogotá (Colômbia) são as primeiras na América do Sul.

O SERVIÇO

O UberEats deve ser dedicado principalmente a restaurantes que ainda não possuem delivery.

Em troca de uma comissão de 30% paga pelos restaurantes, o Uber terceiriza a operação de entrega, usando frota de motoboys autônomos cadastrados em sua plataforma (e, eventualmente, carros) para atender aos pedidos.

Eles passam a receber solicitações de comida feitos a partir de um aplicativo próprio para isso, já pode ser encontrado em português nas lojas de aplicativo da Apple e do Google. Porém quem não recebeu o convite recebe aviso de que o serviço não está disponível em sua região quando tenta usá-lo.

O consumidor paga uma taxa fixa de R$ 7 por pedido.

TESTE

Marcia Garbin, chef e proprietária da Gelato Boutique, no bairro Jardim Paulista, diz esperar que as primeiras encomendas de consumidores do serviço comecem ainda nesta terça-feira (13).

Ela diz que o UberEats vem sendo testado pela empresa há duas semanas. Funcionários da companhia vêm fazendo de 1 a 4 pedidos por dia, conta.

Os pedidos são recebidos a partir de um tablet que foi fornecido pela empresa, conta Garbin. Os sorvetes que ela faz foram fotografados e ela recebe as embalagens para as entregas.

Ela diz acreditar que o novo serviço deve aumentar suas vendas, especialmente devido à marca forte da empresa e à especialidade da companhia em transporte.



Garbin diz considerar que a taxa de entrega cobrada pela companhia norte-americana deixa sua margem de lucro por produto vendido baixa, por isso ela espera melhorar seus resultados a partir de um volume grande de vendas trazidas pelo serviço.

Segundo ela, incluir delivery em seu estabelecimento sem a parceria dificultaria a operação da empresa, devido a complexidade de entregar sorvetes e o custo para contratar motoboys.

"Isso nos permite ficar concentrados em fazer doces e sorvetes, que é o que sabemos fazer melhor."

Logo após ser convidada pelo UberEats, ela também recebeu convite da empresa SpoonRocket, companhia com serviço semelhante de propriedade do iFood (maior aplicativo de delivery do mercado brasileiro). Ela também passou a fazer entregas a partir do concorrente da Uber.