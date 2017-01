MUNDO Trump visita cemitério na Virgínia e abre eventos de cerimônia de posse

O presidente eleito, Donald Trump, deu início nesta quinta-feira (19) às solenidades que antecedem sua cerimônia de posse no Cemitério Nacional de Arlington, no estado da Virgínia, onde estão sepultados os veteranos norte-americanos mortos em combate. As informações são da Agência ANSA.

O magnata e o vice-presidente eleito Mike Pence, depositaram flores nos túmulos dos soldados. Este é o primeiro compromisso de Trump antes de prestar juramento como o 45º presidente dos Estados Unidos nesta sexta-feira (20).