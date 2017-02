ESTADOS UNIDOS Trump usa Twitter da presidência para reclamar de como loja tratou sua filha

O presidente dos EUA, Donald Trump, usou o perfil oficial do cargo no Twitter para reclamar de uma loja que suspendeu um contrato com sua filha, Ivanka Trump. Depois de postar a mensagem em seu perfil pessoal, Trump retuitou a mensagem através do perfil @POTUS (President of the United States), que herdou de Obama ao assumir a presidência.

“Minha filha Ivanka foi tratada tão injustamente pela @Nordstrom. Ela é uma ótima pessoa – sempre me incentivando a fazer a coisa certa! Terrível!”, escreveu o presidente nesta quarta (8).

A loja decidiu não vender mais roupas da grife de Ivanka em seu site e joias em uma loja física em New Jersey, e anunciou sua decisão na semana passada. Segundo um comunicado, a razão foi o desempenho das vendas, abaixo do esperado. A empresa diz ainda que todos os anos revisa as marcas que comercializa e interrompe contratos com algumas.

Segundo a Reuters, logo após a queixa de Trump, as ações da empresa chegaram a cair 0.7%.