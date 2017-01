Internacional Trump será o presidente com pior aprovação a assumir EUA, diz pesquisa

O republicano Donald Trump será o presidente com a menor aprovação ao assumir a Casa Branca na história recente, aponta pesquisa CNN/ORC divulgada nesta terça-feira (17).

A três dias da posse, Trump é bem avaliado por 40% dos americanos -44 pontos percentuais abaixo dos 84% de aprovação que o democrata Barack Obama tinha em 2009.

Em janeiro de 2001, o republicano George W. Bush tinha aprovação de 61%, e o democrata Bill Clinton, de 67% em dezembro de 1992, um mês antes de tomar posse.

Uma transição tumultuada fez crescer as dúvidas da população americana sobre a capacidade de Trump ser presidente. Os pronunciamentos e as decisões do empresário desde o dia da eleição deixaram 53% dos entrevistados menos confiantes na capacidade de ele ser presidente.

Os Estados Unidos estão divididos também sobre se Trump será um bom ou mau presidente (48% para cada lado).

A aprovação em relação ao processo de transição conduzido por Trump é quase 30 pontos percentuais maior entre moradores de áreas rurais em relação aos de grandes cidades; 20 pontos maior entre homens ao se comparar com as mulheres; e 13 pontos maior entre brancos sem diploma comparado a brancos graduados.

A pesquisa CNN/ORC ouviu 1.000 pessoas, por telefone, entre os dias 12 e 15 de janeiro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.