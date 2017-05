EUA Trump sanciona lei sobre gastos; acordo excluiu muro na fronteira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou nesta sexta-feira (5) uma lei de gastos de US$ 1,2 trilhão aprovada pelo Congresso, evitando uma paralisação do governo que começaria à meia-noite.

A porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders confirmou durante briefing à imprensa que o presidente havia sancionado a lei.

No início da semana, líderes do Congresso apresentaram um acordo para dotar o governo federal de um orçamento que mantém o plano da Casa Branca para a defesa, mas não inclui no orçamento recursos para a construção do muro na fronteira com o México.

O acordo alcançado é o resultado de semanas de negociações entre legisladores republicanos e democratas e permite financiar o funcionamento federal pelo menos até 30 de setembro sem o risco de uma paralisação do governo por falta de orçamento.