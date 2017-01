Internacional Trump planeja manter diretor do FBI que investigou Hillary, diz jornal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja manter no cargo o diretor do FBI, James Comey, afirmou nesta terça-feira (24) o jornal "The New York Times".

Comey foi alvo de duras críticas dos democratas durante a eleição presidencial por anunciar, a 11 dias da votação, que o FBI tinha voltado a investigar os e-mails da candidata Hillary Clinton, derrotada por Trump.

A polícia federal americana, porém, também investiga Trump -mais precisamente, os supostos laços do presidente com o governo russo.

Segundo o "New York Times", Comey disse aos seus principais assessores que Trump pediu a ele que ficasse no cargo. A decisão poupa o presidente do desgaste de uma nova nomeação, que precisaria ser confirmada pelo Senado.

Procurados, o FBI e a Casa Branca não quiseram se pronunciar.

Republicano, mas com bom trânsito nos dois partidos, Comey foi nomeado para chefiar o FBI pelo presidente Barack Obama em 2013. Antes, havia servido como secretário de Justiça de George W. Bush, entre 2003 e 2005.