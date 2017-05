GOVERNO Trump diz que não há dinheiro de fonte russa em seu Imposto de Renda

Os advogados do presidente americano, Donald Trump, afirmaram nesta sexta-feira (12), em nota, que uma revisão nas declarações de Imposto de Renda do empresário indicam que ele não recebeu "nenhuma renda de nenhum tipo oriunda de fontes russas", com algumas exceções.

Os advogados não divulgaram cópias das declarações de renda de Trump. Dessa forma, a imprensa americana não pôde verificar de forma independente as conclusões apresentadas.

Segundo o texto, não há investimento de capital russo nas entidades controladas por Trump ou dívidas do presidente para credores da Rússia.

Apesar disso, a nota dos advogados reconhece a renda de US$ 12,2 milhões obtida no concurso de Miss Universo 2013, realizado em Moscou, e o montante oriundo da venda de uma propriedade de Trump na Flórida para um bilionário russo, em 2008, por US$ 95 milhões.

Eles alegam, porém, que essas quantias foram "irrelevantes" e não teriam sido identificadas como oriundas de fontes russas nas declarações de imposto.

A Casa Branca afirmou que Trump pediu a seus advogados uma nota sobre o assunto depois do pedido do senador republicano Lindsey Graham, que chefia um dos comitês do Congresso que investiga uma eventual interferência de Moscou nas eleições americanas do ano passado.

IMBRÓGLIO

O republicano se recusou a divulgar suas declarações durante toda a campanha eleitoral, se tornando o primeiro candidato à Presidência a esconder os dados desde o escândalo do Watergate, que levou à queda de Richard Nixon em 1974.

Como justificativa, Trump disse que os números não poderiam ser divulgados porque estavam sob auditoria. O IRS (Internal Revenue Service), a Receita Federal americana, porém, disse na época que isso não era um impedimento para tornar a declaração pública.

Em outubro, o jornal "The New York Times" havia revelado que o empresário teve uma perda declarada de US$ 916 milhões em 1995, o que fez com que ele deixasse de pagar impostos por vários anos -não é possível saber exatamente quantos.

Em março deste ano, a Casa Branca divulgou parte do Imposto de Renda do presidente, pouco antes de uma emissora de TV vazar o dado de que Trump teve uma renda de US$ 150 milhões em 2005, pela qual pagou US$ 38 milhões em impostos, cerca de 25% do valor ganho.