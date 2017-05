Excursão Trump desembarca na Árábia Saudita

em sua primeira viagem internacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aterrissou hoje (20) em Riad, capital da Arábia Saudita, para dar início a sua primeira excursão internacional desde que assumiu o cargo, onde visitará Israel, Vaticano, Bruxelas (Bélgica) e Sicília (Itália). A informação é da Agência EFE.

O avião aterrissou no Aeroporto Internacional Rei Khalid às 9h50 (hora local), após ter deixado os EUA às 14h30 (hora local) de ontem. Donald Trump foi recebido pelo rei saudita Salman bin Abdulaziz, que organizou uma pequena recepção no aeroporto para o presidente norte-americano, que estava acompanhado da primeira-dama, Melania Trump.

Trump se reunirá novamente com o rei saudita e outras autoridades políticas do país, com quem está previsto fechamento de importante acordos econômicos. Coincidindo com o seu primeiro dia de visita, foi organizado em Riad um fórum empresarial americano-saudita para reforçar os investimentos e o comércio bilateral.

Amanhã, o chefe da Casa Branca participará de um encontro com os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) - Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar e Omã - bem como uma cúpula com líderes e representantes de 50 de países árabes e islâmicos.

Paralelamente a estes encontros, será realizado um fórum para a luta contra o terrorismo e o extremismo, patrocinado pela coalizão militar islâmica antiterrorista, criada em 2015, com a iniciativa da Arábia Saudita, e que as autoridades de Riad querem impulsionar coincidindo com a visita do governante norte-americano.

Após deixar a Arábia, Trump seguirá para Israel, Palestina e Vaticano e, posteriormente, para Bruxelas e Sicília, onde participará das cúpulas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e do G7 (grupo das sete maiores economias mundiais), respectivamente.