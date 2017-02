Trump defende fim do anonimato de fontes jornalísticas

Felpuda

Apesar do sufoco financeiro que atinge o Estado, doze municípios “tiraram a sorte grande” e estão recebendo recursos do tesouro para a realização do Carnaval. São R$ 826 mil aplicados no chamado “Reinado de Momo”, incluindo aí os festejos em Campo Grande. Enquanto uns vão cantar, bem faceiros, “Ó abre alas que eu quero passar...”, servidores já preparam o “Ei, você aí/Me dá um dinheiro aí...”. E dê-lhe! Ester Figueiredo