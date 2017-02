Rio de Janeiro Três dias após prisão, Eike Batista ainda não recebeu visitas da família, diz Seap Empresário tem direito a visita extraordinária. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ele passa bem e se alimenta normalmente.

Três dias depois após ser preso por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, o empresário Eike Batista não recebeu visitas da família na Penitenciária Bandeira Stampa, em Bangu, na Zona Norte do Rio. Até esta quinta-feira (2), ele só havia recebido visita de seu advogado, Fernando Martins, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Segundo a pasta, Eike tem direito a uma visita extraordinária, que precisa ser autorizada administrativamente, através de solicitação da família do preso. Nesta quarta-feira (1), o empresário teve um habeas corpus negado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).



Na última segunda-feira (30), o empresário Eike Batista, um dos nove presos na Operação Eficiência, do Ministério Público Federal, foi preso após voltar ao Rio de avião, vindo de Nova York. Após um dia intenso, com ida ao Instituto Médico Legal e passagem pelo presídio de Água Santa, onde teve o cabelo cortado, antes de ir para a cela 12, que tem 15 m², dividida entre ele e dois outros presos.

Segundo a Secretaria, Eike vem se alimentando normalmente e passa bem. As refeições consistem em arroz ou macarrão, feijão, uma porção de proteína (carne, frango ou peixe), salada, fruta ou doce de sobremesa e refresco. O café da manhã consiste em café com leite e pão com manteiga e o lanche em suco e bolo.