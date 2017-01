Mata Três corpos são achados perto de presídio onde houve massacre em Manaus

Três corpos em avançado estado de decomposição foram encontrados no ramal de acesso ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), situado na BR-174, em Manaus, na manhã deste domingo (8). O presídio é o mesmo onde ocorreu o massacre de 56 detentos no primeiro dia do ano. A informação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

O IML foi acionado ao local por volta de 11h. O Instituto acaba de receber os corpos de outros quatro detentos, mortos durante uma rebelião na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus, na madrugada deste domingo (8).

O governo não informou, ainda, se os corpos encontrados na estrada são de detentos do Compaj, o que elevaria o número de mortos no massacre para 59. O G1 procurou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e aguarda posicionamento.