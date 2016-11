Acidente Trem descarrila no norte da Índia

e mata pelo menos 96 pessoas

Pelo menos 96 pessoas morreram neste domingo (20) depois que 14 vagões de um trem de passageiros descarrilou em Pukhrayan, próxima à cidade de Kanpur, no norte da Índia. A equipe de resgate já está no local e usa tochas de corte para remover as ferragens e resgatar feridos, segundo a polícia.

Daljeet Chaudhary, o diretor geral da polícia, afirmou que o número de mortes deve aumentar porque os responsáveis pelo resgate ainda não chegaram nos vagões mais danificados. "Estamos usando as tochas com muito cuidado", diz Chaudhary.

Mais de 200 outros passageiros foram feridos no momento do impacto, em que houve engavetamento de alguns vagões.

Equipes médicas prestam primeiros socorros no local e feridos mais graves estão sendo levados para hospitais em Kanpur. O chefe da polícia calculou, até o momento, cerca de 200 feridos. 72 deles estão em estado crítico.

A polícia tenta manter familiares e curiosos, que chegam às centenas, fora do local. "Tivemos que isolar algumas áreas para que as pessoas não atrapalhassem os esforços de busca e socorro", afirmou Chaudhary.

O passageiro Satish Kumar contou que o trem viajava em velocidade normal quando parou de repente. "Quando voltou a funcionar, ouvimos o som de uma batida. Ao sairmos, vimos que alguns vagões haviam descarrilado", afirmou.

O primeiro-ministro Narendra Modi expressou preocupação pelo acidente. "Não há palavras para expressar minha angústia pela perda de vidas causadas pelo descarrilamento do expresso Patna-Indore. Meus pensamentos estão com as famílias afetadas", postou Modi em uma rede social.

O motivo do acidente ainda não foi esclarecido, mas descarrilamentos do tipo são comuns na Índia, que tem uma das maiores redes ferroviárias do mundo, mas com grandes gargalos de sinalização e comunicação.

A maioria dos acidentes é causada por manutenção ineficiente e erro humano, mas os trens são o principal modal de transporte dos indianos. Por dia, cerca de 23 milhões de passageiros são transportados pelo sistema local.

O pior acidente ferroviário da Índia aconteceu em 1981 em Saharsa Bihar, quando um trem caiu no Rio Baghmati, matando mais de 800 pessoas.