ESPORTE Torcedor do Coritiba morre ao ser baleado por PM antes de clássico

Um torcedor do Coritiba morreu ao ser baleado por um policial militar (PM) nos arredores do estádio Couto Pereira, na tarde deste domingo (19), dia do clássico com o Atlético.

De acordo com a corporação, a PM fazia escolta dos torcedores coxa-brancas para levá-los à Arena da Baixada, quando houve tumulto entre torcida e policiais.

Em meio à confusão, o torcedor foi atingido por um tiro no peito, disparado por um sargento. A PM afirma que, a princípio, o disparo foi acidental.

O jovem, sem idade divulgada, por ora, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Cajuru, no bairro Cristo Rei, em Curitiba, mas não resistiu a uma cirurgia de emergência.

A PM diz que já afastou o sargento de suas funções e abriu um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da morte.