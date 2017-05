WEB Ticiana Villas Boas, mulher do dono da JBS, é atacada nas redes sociais

A apresentadora Ticiana Villas Boas, mulher do empresário Joesley Batista, dono da JBS, está nos Estados Unidos com ele após alegações de ameaças de morte, de acordo com reportagem do jornal Extra.

Em suas redes sociais, a apresentadora tem recebido uma série de ataques em fotos recentemente publicadas.

“Pena da sua condição. De q vale ostentar e ter um padrão de vida alto, se o mundo todo sabe o fruto disso tudo”, escreveu uma seguidora. “Bando de imundos, ladrões!!!!”, escreveu uma outra pessoa.

Segundo o Extra, por causa de supostas ameaças, os donos da JBS foram autorizados a ir para Nova York com suas famílias, ontem têm imóveis na Quinta Avenida, a região mais cara da cidade.

De acordo com informações do jornal O Globo, Joesley entregou à Procuradoria-Geral da República gravações que mostram que o presidente Michel Temer (PMDB) deu aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB) e do operador Lúcio Funaro, ambos presos na Operação Lava-Jato.

Ticiana se casou com o empresário em outubro de 2012. Atualmente, ela comanda o programa “Duelo de Mães”, no SBT.