Felpuda

Quem ouviu com atenção os comentários de parlamentares peemedebistas sobre certo prefeito do interior leu, nas entrelinhas, que ele pode ser preparado para o plano B do partido, caso ex-cabeça coroada seja impedido – pelos netos, quem sabe – de sair candidato ao governo. Levando em consideração que, em política, o mais bobinho dá corda em relógio usando luvas de boxe, como se dizia antigamente, vai saber, né? Ester Figueiredo