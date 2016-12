EUA Terremoto de 6,5 graus atinge a costa da Califórnia

Um terremoto de magnitude 6,5 graus atingiu nesta quinta-feira (8) o litoral norte da Califórnia. Segundo especialistas, contudo, não há a ameaça de tsunamis.

Não há, por ora, registros de danos causados pelo tremor nem de vítimas.

O epicentro do tremor foi localizado no oceano Pacífico, a 157 km da cidade de Ferndale, e a uma profundidade de 10 km, segundo o US Geological Survey.

Terremoto na Califórnia

Em Ferndale, que tem uma população de cerca de 1.300 pessoas, o prefeito Don Hindley disse em entrevista por telefone que não tinha ouvido falar de nenhum dano do terremoto. Ele disse que sentiu o tremor por cerca de 15 segundos.

"Não foi tão ruim assim", afirmou Hindley.

O Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico descartou qualquer ameaça de ondas gigantes também no Havaí.