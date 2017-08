ProUni Termina hoje prazo para integrar lista de espera do Programa Universidade para Todos Esse prazo vale para aqueles que não estão matriculados

Os estudantes interessados em uma bolsa de estudos da lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta sexta-feira (25) para se candidatar a uma das 77 mil vagas remanescentes. As inscrições devem ser efetuadas pelo site oficial do programa, neste link . Esse prazo vale para aqueles que não estão matriculados na instituição de ensino para a qual deseja obter uma bolsa de estudo. Já o aluno que já está frequentando o ensino superior tem até o dia 30 de outubro para sinalizar o interesse em ser bolsista pelo programa.

Após garantir uma bolsa no ProUni , os candidatos têm até dois dias úteis de prazo para se dirigir à instituição de ensino para apresentar a documentação exigida. O Ministério da Educação ressalta que a concessão da bolsa só será concretizada quando houver formação de turma, com número mínimo necessário de alunos matriculados.

As 77 mil vagas ainda disponíveis para o segundo semestre são aquelas que acabaram não sendo ocupadas durante o processo regular, que ofereceu nessa edição pouco mais de 147 mil bolsas de estudo em 1.076 instituições privadas de ensino superior.

O Ministério da Educação não divulgou quantas das bolsas remanescentes são integrais e quantas delas são da modalidade parcial (na qual o governo arca com 50% da mensalidade do curso, ficando o restante a cargo do aluno). Das 147 mil bolsas oferecidas no início do processo seletivo, 67 mil eram integrais e as demais 80 mil, parciais.

Como se inscrever na lista de espera

No site do programa , o candidato deverá informar o seu CPF e a sua data de nascimento. A partir desses dados, o sistema automaticamente verificará se o aluno participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , a partir de 2010, e se obteve nota igual ou superior a 450 pontos. Também é obrigatório que o estudante não tenha zerado na prova de redação.

Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais de 50%, a renda familiar mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Outra exigência do Ministério da Educação para oferecer a bolsa de estudo é que o aluno tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em uma instituição da rede particular na condição de bolsista integral do próprio colégio.

Também estão aptos a participar do programa alunos com necessidades especiais e professores efetivos da educação básica da rede pública de ensino (nesse caso, não é necessário comprovar renda).