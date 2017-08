Bolsa Atleta Termina hoje prazo para envio de documentos ao programa Bolsa Atleta Envio da documentação é 2º passo do processo de inscrição

Hote é o último para os atletas enviarem pelos Correios a documentação de inscrição do programa Bolsa Atleta. Em 2017, foram 6.853 mil inscrições para as modalidades que fazem parte do calendário esportivo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

O envio da documentação é o segundo passo do processo de inscrição do programa. Os arquivos que comprovam os resultados esportivos de 2016 devem ser enviados para a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 4 – lote 83, Centro Empresarial Capital Financial Center, Bloco C – Sala T01 (Térreo), Brasília.

Após a avaliação dos documentos, os nomes dos atletas serão publicados no Diário Oficial da União e o beneficiário terá de assinar o termo de adesão, para começar a receber o pagamento.

Desde a criação do programa, em 2005, cerca de 23 mil atletas brasileiros foram patrocinados, por meio de 52 mil bolsas. O investimento ultrapassa a marca de R$ 897 milhões. No exercício de 2016, 7.297 pessoas receberam bolsas – desses, 6.217 eram de modalidades olímpicas/paralímpicas.