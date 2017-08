Educação Termina hoje inscrição para o Exame Nacional para Certificação de Competências O exame é voltado para obter certificação do ensino fundamental ou do ensino médio

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) terminam nesta sexta-feira, às 23h59. O exame é voltado para jovens e adultos que querem obter certificação do ensino fundamental ou do ensino médio.



Para fazer a inscrição, acesse o site http://encurtador.com.br/lmoX3 para obter o diploma de ensino fundamental, é necessário ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame. Para o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos.



O participante deve atingir, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Encceja.



Lembrando que o método de correção é o TRI – o mesmo do Enem. Ou seja: chutar as respostas pode diminuir a nota final.

Na redação, a nota é de 0 a 10 – e a média necessária para aprovação é 5.