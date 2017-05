Recém-formad Tenente do Bope morre após levar tiro em confronto com suspeitos de assalto a banco

O tenente do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Carlos Henrique Scheifer, 28 anos, morreu na noite desse sábado (13) depois de levar um tiro no abdômem, durante um confronto com suspeitos de assalto a banco, em Matupá, a 696 km de Cuiabá, na manhã desse mesmo dia, de acordo com a Polícia Militar. Ele tinha sido socorrido e levado para um hospital em Matupá.

Scheifer era recém-formado no curso que capacita policiais militares para atuar no Bope. Tinha entrado para a corporação há menos de dois meses. Antes, havia atuado no Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron).

A PM informou que Scheifer, junto com uma equipe do Bope, participava de uma operação, que prendeu quatro homens e apreendeu armas. No entanto, segundo a polícia, há outros suspeitos de integrar a quadrilha, que, na manhã de sexta-feira (12), também teria entrado em confronto com uma equipe da PM no Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá.

No final da tarde de sexta-feira, os policiais do município encontraram uma picape branca, com marcas se sangue, abandonada em uma área de mata. O veículo tem as mesmas características de uma das caminhonetes em que os suspeitos estavam no primeiro confronto.

Depois desse confronto, policiais do Bope saíram de Cuiabá e foram para Matupá em busca de prender a quadrilha.

A primeira das quatro prisões ocorreu em um posto de combustível. Policiais do viram o suspeito comprando gasolina e o abordou. Preso, ele contou à polícia o local onde os outros três estavam escondidos, como informou a PM. Um dos assaltantes foi baleado e morreu. Os outros três foram presos.

Durante as buscas pelos outros integrantes da organização criminosa, o policial foi baleado, na zona rural do município.

Mais de 10 policiais estão no local. Segundo a PM, duas aeronaves seguiram para Matupá. O corpo do policial será levado para Cuiabá, onde deve ser velado e sepultado.

Entre as armas apreendidas nesse sábado estão dois fuzis 556.