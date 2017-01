Funeral de ex-presidente Temer viajará a Portugal para

velório de Mário Soares, diz Planalto

O presidente Michel Temer decidiu viajar para Portugal para participar do velório do ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal Mário Soares, que morreu neste sábado (7), aos 92 anos, informou a assessoria do Palácio do Planalto. Os atos fúnebres ocorrerão na terça (10).

A decisão de ir a Lisboa para a despedida do político português se dá em meio ao momento em que o chefe do Executivo tem sido criticado por não ter viajado na semana passada a Manaus e Boa Vista após as duas capitais da Região Norte terem registrado rebeliões que terminaram com quase 100 detentos mortos.

Segundo a Presidência, o peemedebista pretende embarcar para o país europeu no final da tarde desta segunda-feira (9) na Base Aérea de Brasília.

Pela manhã, Temer participará, em Esteio (RS), município da região metropolitana de Porto Alegre, da cerimônia de entrega de ambulâncias do Samu. Ao final do evento, por volta do meio-dia, ele retornará para Brasília, de onde embarcará para Portugal.

A previsão inicial do Planalto é de que o presidente retorne ao Brasil na terça-feira, mesmo dia em que ocorrerá o velório do ex-presidente português.

O ministro das Relações Exteriores, José Serra, deve acompanhar Temer na viagem à Europa. Até o momento, não há previsão de a primeira-dama Marcela Temer ir junto com o marido para Lisboa.

Neste sábado, a assessoria de imprensa da Presidência da República divulgou uma nota oficial lamentando a morte de Soares.

"Recebi com tristeza a notícia da morte de Mário Soares, figura-chave do Portugal moderno, amigo do Brasil. O mundo perde um estadista e um defensor da democracia e da liberdade. Meus sentimentos à família e ao povo português", diz o comunicado divulgado por Temer.

Luto em Portugal

O governo português declarou luto oficial de três dias em todo o país em razão da morte de Mario Soares. Um dos símbolos da luta contra a ditadura portuguesa, o ex-presidente foi uma das figuras mais populares da política de Portugal no século 20.

Segundo a agência EFE, o ex-dirigente socialista estava internado desde 13 de dezembro no Hospital da Cruz Vermelha de Lisboa. Ainda de acordo com a agência, Soares chegou a ficar inconsciente e em cuidados intensivos durante três dias e, após experimentar uma melhora na saúde, chegou, inclusive, a ser transferido da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Na noite de 24 de dezembro, porém, sua saúde piorou de forma súbita, e Soares voltou à UCI. Dois dias depois, caiu em um "coma profundo", conforme a EFE.

O funeral de Mário Soares será realizado em várias etapas em Lisboa. O cortejo começará nesta segunda, na residência do ex-presidente português, passará pela Câmara Municipal e depois seguirá para o Mosteiro dos Jerônimos, onde ficará até o final da manhã de terça para homenagens da população e de políticos.

O corpo dele então será levado para o Cemitério dos Prazeres. No caminho serão realizadas breves paradas em frente ao Palácio de Belém, à Assembleia da República, à Fundação Mário Soares e à sede do Partido Socialista, do qual foi co-fundador.