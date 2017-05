Defesa Temer vai pedir suspensão de inquérito no Supremo Tribunal Federal

O presidente Michel Temer vai pedir ao STF (Supremo Tribunal Federal) a suspensão do inquérito aberto contra ele por corrupção, obstrução de justiça e formação de organização criminosa.

A defesa do peemedebista, comandada pelo advogado criminalista Antonio Claudio Mariz de Oliveira, argumenta que a investigação não pode prosseguir enquanto não for analisada a validade da gravação de uma conversa entre o presidente e o empresário Joesley Batista, que embasou a abertura do inquérito.

A estratégia de Temer é contestar a legalidade da gravação, atacando falhas no áudio entregue à PGR (Procuradoria-Geral da República), para tentar postergar o avanço da investigação.

A avaliação do Planalto é de que há caminhos para salvar Temer das acusações feitas contra ele no âmbito jurídico, mas a suspensão do inquérito seria importante para reduzir o peso político que a condição de investigado confere ao presidente.

Temer vai anunciar essa decisão em pronunciamento às 14h deste sábado (20) no Palácio do Planalto.