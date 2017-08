Presidente Temer se reúne com ministros neste sábado para avaliar meta fiscal

Prestes a anunciar alterações na meta fiscal deste e do próximo ano, o presidente Michel Temer se reúne neste sábado (12) com os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Dyogo Oliveira (Planejamento) e Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo).

Apesar da reunião no fim de semana, o governo mantém a informação de que as mudanças na expectativa da meta fiscal devem ser anunciadas apenas na segunda-feira (14).



Havia uma expectativa de que o anúncio fosse feito na última semana, mas foi adiado porque o governo ainda precisa fechar os últimos detalhes sobre medidas de redução de despesas.



Após reunião na quarta-feira (9), entre Temer e seus auxiliares, o cenário traçado era o de que, diante das sucessivas frustrações de receitas, seria preciso ampliar o deficit deste ano de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões e, para o próximo ano, de R$ 129 bilhões também para R$ 159 bilhões.



A equipe econômica ainda busca novas projeções de receita para o ano que vem, pois insiste que o deficit de 2018 precisa ficar abaixo de 2017 para sinalizar ao mercado uma trajetória de controle do rombo do Orçamento. A Fazenda defende o aumento de alguns impostos para ampliar a arrecadação do ano que vem.



Pelo lado dos gastos, o governo congelará salários de servidores em 2018 para economizar R$ 9,8 bilhões. Serão atingidos professores, militares, policiais, auditores da Receita Federal, peritos do INSS, diplomatas e oficiais de chancelaria e carreiras jurídicas. Outras categorias poderão ser incluídas.



Além disso, o salário inicial de novos servidores ficará restrito a R$ 5.000 e haverá corte de benefícios como auxílio-moradia e ajuda de custo em casos de remoção.